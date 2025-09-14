Ricostruzione, avanti tra ritardi e un nuovo slancio

Un treno in corsa che va avanti tra modifiche normative e richieste di proroga, qualche ritardo ancora nei lavori ma con uno slancio nuovo. Così Guido Castelli, commissario per la ricostruzione post terremoto, ha parlato a Fermo agli ordini di architetti, ingegneri, geometri, periti e ad Ance, nel corso di un convegno che voleva proprio fare il punto sullo stato dell’arte, sulle difficoltà dei professionisti e sulle richieste delle imprese edili. Una giornata aperta dai saluti del sindaco Paolo Calcinaro e del presidente della Provincia Michele Ortenzi che ha ricordato come la ricostruzione non possa prescindere da un recupero che sia anche sociale, per ricucire davvero i territori feriti dal sisma.

Un territorio da custodire, da valorizzare, gli ordini dei professionisti coinvolti nella ricostruzione chiedono norme certe, un prezziario congruo, tempi più snelli. E’ Ance a chiedere tutele, è chiaro che nelle Marche, denuncia il presidente regionale Stefano Violoni "il cantiere più grande d’Europa abbia portato ad un aumento dei costi di materie prime e materiali che per noi non sono sostenibili. I tempi di ogni progetto si allungano perché per un’impresa lavorare su committenza è chiaramente più complesso che realizzare un edificio proprio. Abbiamo bisogno di un prezziario chiaro che ci consenta di calcolare al meglio il percorso e di vivere sereni".

Castelli parte proprio dal prezziario: "Ci stiamo lavorando anche con Ance, vogliamo arrivare ad un contributo giusto e congruo che tenda a ridurre l’accollo, i prezzi giusti vanno riconosciuti. La ricostruzione privata non prevede ribassi, il pubblico ha in media un ribasso del 20 per cento. Dobbiamo lavorare tutti insieme, come raccomandavano gli antichi romani, siamo un unico organismo che deve andare avanti unito verso lo stesso obiettivo". Castelli riconosce che il continuo cambio di norme produce stress ma la norma è sempre migliorata: "Abbiamo un tavolo tecnico continuo per migliorare e correggere, c’è sempre un tema nuovo e una questione che si pone e non si riesce a mantenere la fissità che è più gestibile da trattare ma non consente una gestione dinamica. Ci sono esigenze nuove e ulteriori che è bene gestire".

Sulla proroga al 110 per cento spiega: "Ho chiesto agli ordini entro il 10 settembre di formulare la richiesta da allegare all’istanza fatta a Giorgetti per ottenere una proroga, ci vuole una relazione tecnica perché produce aumento indebitamento dello Stato". Un lavoro immenso quello che si sta portando avanti all’ufficio per la ricostruzione, sono state presentate 34 mila pratiche per 11 miliardi richiesti: "Abbiamo un tempo di pagamento di 57 giorni. Lo scorso anno abbiamo sbloccato 1 miliardo e 100 milioni, 900 milioni a settembre 2025 sono stati liquidati, abbiamo criticità da gestire senza interrompere il giusto flusso finanziaria che ha quantificato il più 0,2 per cento del Pil delle Marche proprio grazie alla ricostruzione, per professioni, aziende e sistema complessivo. E’ una distribuzione di risorse senza precedenti, c’è un miliardo e 200 milioni di richieste di ricostruzione privata, 36 scuole su cui si interviene. Adesso abbiamo anche il progetto per l’eremo di San Leonardo, per esempio, che ancora non era stato presentato. C’è ancora molto da fare. Credo che il mio ruolo per adesso non sia in discussione, il mio mandato scade a fine anno ma non ci sono tempi tecnici per un cambio dunque andiamo avanti con serenità".

Angelica Malvatani