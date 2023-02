Ricostruzione edifici nel centro storico: approvata la variante

Con delibera di giunta, l’amministrazione guidata dal sindaco Fabrizio Vergari, ha adottato una variante urbanistica che apporterà delle modifiche al Piano particolareggiato del centro storico. In sostanza una variazione molto tecnica che non comporterà modifiche negli edifici e nelle vite delle famiglie che risiedono nel centro storico, ma apporterà importanti ammodernamenti dal punto di vista tecnico per la ricostruzione degli edifici. "Si tratta di una variante che è stata pensata principalmente per agevolare la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma – spiega Fabrizio Vergari – creando migliori condizioni di sicurezza anche per i futuri edifici che verranno riqualificati nel prossimo futuro. La variante è stata deliberata in Giunta, lo stesso atto è stato inviato alla Provincia di Fermo e alla Soprintendenza delle Marche, una volta che i due Enti avranno effettuato le verifiche e quindi avremmo ottenuto i relativi nulla osta, la variante urbanistica diverrà operativa". In base alle normative attualmente in vigore, la ricostruzione di strutture o edifici fortemente danneggiati oppure non più in possesso dei requisiti di staticità, potevano essere demoliti solo su tre lati, lasciando il quarto integro per poi passare alla ricostruzione. Questa normativa possedeva però dei limiti, infatti, ci sono molte abitazioni con muri portanti condivisi e questo rappresentava un problema. La variante consente per la stessa tipologia di edifici la possibilità della demolizione totale".