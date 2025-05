Ricostruzione post sisma, al via i lavori sulla chiesa di San Vito Martire

Sono iniziati nei giorni scorsi lavori sulla chiesa di San Vito Martire di Monte Vidon Corrado, un intervento del valore di circa un milione di euro che servirà a recuperare la chiesa principale del paese. Lo ha annunciato il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, la chiesa è ubicata nel centro storico e risale al XVI secolo fino alla successiva demolizione nel 1750 e ricostruzione e dichiarata inagibile dopo il sisma del 2016. "Si tratta di un altro tassello che andiamo a restituire al territorio fermano – spiega Guido Castelli -. Passo dopo passo stiamo cercando di riportare l’Appennino colpito dal sisma nel posto che merita, fatto di sicurezza e futuro. Un lavoro complesso, che portiamo avanti con costanza grazie a tutti gli attori coinvolti, in questo caso la Diocesi, l’Usr e la Regione guidata dal presidente Acquaroli". Le scelte progettuali messe in campo hanno l’obiettivo di ridurre le vulnerabilità dell’edificio. Si inizierà con la tecnica dello scuci-cuci per ripristinare le murature, sostituendo i laterizi danneggiati. Le murature saranno consolidate con iniezioni di malta fluida, utilizzando materiali compatibili con quelli originali. Si procederà poi con interventi di riparazione delle nicchie, inserendo tiranti metallici. I solai saranno rifatti con strutture in legno massiccio. Le finiture interne saranno riparate, sostituendo la pavimentazione con mattonelle in cotto. Gli elementi architettonici settecenteschi saranno restaurati, mentre gli affreschi nella cappellina di San Vito Martire saranno contabilizzati per futuri finanziamenti. a.c.