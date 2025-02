"Ricostruzione post sisma, avanti così"

Arriva da Montefortino, uno dei comuni del Fermano più colpiti dal sisma del 2016 una analisi del Puc (Prezzario Unico del Cratere), che negli ultimi giorni ha alimentato lo scontro politico e non solo. E’ stato il primo cittadino del comune montano Domenico Ciaffaroni, ad esprimere la sue considerazioni. "Ho seguito sulla stampa e sui social con molta attenzione – spiega Ciaffaroni - il dibattito sul contributo parametrico della ricostruzione post sisma. Il primo a scagliarsi pesantemente contro il provvedimento del Commissario Guido Castelli, è stato l’attuale presidente dell’Ance Marche e il suo Consiglio direttivo; un intervento con cui paventava anche eventuali ritorsioni nell’imminente campagna elettorale e addirittura la paralisi della ricostruzione nell’area del cratere. Gli facevano eco gli immancabili onorevoli particolarmente amanti del Bonus 110, provvedimento che ha messo il nostro Paese in grandissime difficoltà e che continuerà a sottrarre risorse al Welfare e agli investimenti per almeno un decennio. Si aggiungono le altre associazioni di categoria che vorrebbero addirittura redigere il prezzario regionale".

Parte da qui l’analisi del problema secondo il sindaco di Montefortino. "Questa immensa ricostruzione – continua Ciaffaroni - ha fornito una miriade di dati agli uffici speciali della ricostruzione e la struttura commissariale. Un elemento è certo, non tutti i cittadini che hanno ricostruito le proprie case hanno usato il superbonus, inoltre si conosce dove il sistema ha inciso maggiormente e dove meno. Grazie a questi dati, l’ordinanza in uscita agisce in un intervento combinato: da un lato l’incremento parametrico; dall’altro maggiorazione su parametri esistenti e l’introduzione di nuovi per rispondere alla ricostruzione che richiede un accollo ai cittadini. Un esempio: la possibilità di cumulare il 10% definito per i Comuni del cratere rispetto al 10% del cantiere disagiato. Senza dimenticare i punti innovativi, come il 10% per la realizzazione di strutture portanti in legno o il +20% per le strutture alberghiere, strategiche per il rilanciare il territorio. Tutto si poggia su uno strumento fondamentale, l’aggiornamento del Puc in modalità analitica partendo dal prezzo dei materiali. E’ fondamentale per garantire uno strumento omogeneo per tutto il cratere, con prezzi reali, uno strumento strategico per combattere eventuali infiltrazioni e assicurare un giusto prezzo a garanzia delle molte imprese del territorio che lavorano onestamente" conclude la sua analisi il primo cittadino.

Alessio Carassai