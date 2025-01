Ricostruzione post sisma. Cinque milioni di euro per far rinascere l’ex convitto Sacconi

Quando il commissario alla ricostruzione Guido Castelli passa in città c’è sempre una buona notizia. Il senatore, che ha dato una importante accelerata alla ripresa del territorio che aspettava da tanto di sanare le ferite del sisma, era ieri a Fermo per due progetti del tutto significativi. Il primo riguarda la nuova vita dell’ex convitto Sacconi, chiuso e inagibile da molti anni, 4600 metri quadrati di storia, di volte e angoli bellissimi, con un balcone a sorpresa sui tetti del cuore della città. Il sindaco Paolo Calcinaro si dice felicissimo, per quello che verrà in questo palazzo che pare ancora risuonare di voci di giovani e di futuro: "Per prima cosa c’era da definire che cosa volevamo fare di questa grande struttura, la destinazione naturale è legata alla crescita dell’università. Metteremo qui un nuovo corso universitario di grande attrattività e penseremo anche ad un eventuale studentato che arricchirebbe l’offerta che si sta definendo all’ex scuola Betti, dove nascerà un ostello. Ne parleremo in Euf ma anche con l’Erdis".

Sono cinque milioni le risorse destinate al Sacconi, inserito nell’ordinanza 31 del commissario che prevede gli interventi per gli edifici scolastici: "Questo ci consente di inserire Fermo nell’accordo quadro che abbiamo stretto con i progettisti e le imprese, per snellire la burocrazia e offrire ai comuni già la possibilità di saltare, in sicurezza, tutti i passaggi. Ovviamente ci sono state tutte le procedure di controllo e dell’Enac, questo palazzo ha una importanza assoluta e meritava di entrare in quel contesto proprio in forza della sua destinazione universitaria". Fondi dunque già pronti, progettazione avviata, si potrà poi rimodulare la copertura finanziaria strada facendo: "Ci saranno ulteriori fondi per l’efficientamento energetico, i tempi potrebbero essere molto rapidi, il comune ha già risparmiato i due terzi del percorso che ci sarebbe stato in mancanza del nostro accordo quadro, ribadisce Castelli, è chiaro che oggi l’essenziale è fare presto e bene, con i progettisti che possono dialogare fin da subito con le imprese, con i comuni che vivono una vera rivoluzione. La destinazione universitaria rientra in una visione che ci impone di costruire possibilità ai nostri giovani, perché studino e rimangano nelle Marche". Pieno di cantieri il centro della città, il Sacconi avvierà i lavori appena possibile, a breve, entro l’estate si chiude il cantiere del liceo classico e si potrà aprire quello del vicino San Martino che è alla fase della progettazione: "E’ arrivata la gru all’ex scuola Betti, sottolinea il sindaco, stiamo davvero vivendo una vera rivoluzione".

Potrebbe esserci una seconda buona notizia che riguarda la fattoria sociale Montepacini: il senatore Castelli è stato in visita alla struttura e si è parlato del recupero dell’antico forno dichiarato inagibile e fondamentale per il lavoro della fattoria e dell’intero complesso. Il Commissario congratulandosi per l’organizzazione e la gestione ha "preso in considerazione la possibilità di poter sostenere interventi allo scopo di agevolare la ristrutturabilità e la funzionalità dell’antico forno annesso, lesionato dal sisma, proprio per le importanti e preziose finalità sociali che svolge in quanto, soprattutto per il ristorante, sarebbe un supporto fondamentale per la panificazione e i prodotti da forno. Sono stato particolarmente lieto di questa visita e di aver conosciuto una realtà bella e coinvolgente".

Angelica Malvatani