Ricostruzione post sisma,. San Francesco ed ex municipio: a che punto sono i lavori

Il recupero della chiesa di San Francesco e dell’ex municipio di Montegiorgio, erano già stati indicati fra i punti del programma elettorale dell’Amministrazione guidata dal sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi. Ora è il Commissario alla ricostruzione Guido Castelli a confermare finanziamenti e stato di avanzamento delle due pratiche. Il primo intervento riguarda la chiesa di San Francesco, un secondo è rivolto alla ristrutturazione, miglioramento sismico, recupero architettonico e funzionale della sede comunale di via Roma mentre l’ultimo interessa la demolizione e ricostruzione, recupero e riqualificazione architettonica dello ‘Scalone del Panfili’.

Per i lavori è stata erogata la cifra pari a 1.860.000 euro che fa parte del totale previsto che ammonta a 9.300.000 euro. "Approvazione del programma straordinario di Rigenerazione urbana – spiega Guido Castelli - connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche. Si tratta di interventi di grande livello che riguardano diversi edifici importanti nel comune montegiorgese".

Si entra poi più nel merito dell’intervento. Infatti l’Amministrazione ha già stabilito in linea di massima quelle che potrebbero essere le funzioni dei due edifici una volta terminati i lavori. L’ex chiesa di San Francesco potrebbe trasformarsi in auditorium per ospitare iniziative di carattere culturale, mostre, corsi di formazione e incontri pubblici. Mentre l’ex municipio potrebbe divenire un contenitore dove alloggiare le numerose associazioni del paese. Unendole in un luogo unico potrebbero anche sviluppare collaborazione a vantaggio della collettività.

"Per i lavori di recupero della ex chiesa di San Francesco e del palazzo Comunale – spiega Michele Ortenzi - siamo nella fase della progettazione di fattibilità tecnico economica, a breve avremo contezza delle risorse necessarie per poter recuperare questo meraviglioso patrimonio. Ringrazio il Commissario Castelli e il Presidente Acquaroli per aver voluto fortemente finanziare queste opere che rappresentano la bellezza, la storia e la cultura della nostra comunità".

Non va inoltre dimenticato che le due strutture sono ubicate al Pincio, una delle aree più apprezzate del centro storico da cui si può ammirare uno straordinario paesaggio.

Alessio Carassai