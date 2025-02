Ricostruzione post sisma, sono partiti i lavori al palazzo comunale

Hanno finalmente preso il via i tanto attesi lavori di ristrutturazione post sisma, al palazzo comunale di Montelparo. Chiuso dal 2016, il palazzo rappresenta il fulcro della comunità e dalla sua chiusura per inagibilità, nessuna funzione pubblica è stata sospesa, grazie al trasferimento degli uffici comunali nel palazzo adiacente. I lavori che hanno preso il via pochi giorni fa con la cantierizzazione dell’area in centro storico, riguardano l’intera ristrutturazione dell’immobile, da realizzare su progetto approvato e finanziato, di circa 1 milione 200 mila euro. Secondo il cronoprogramma, il palazzo comunale dovrebbe vedere il termine dei lavori entro un anno dall’avvio dell’opera. Soddisfazione e speranza per l’avanzamento della ricostruzione post sisma, sono espressi dal sindaco Marino Screpanti. "Siamo figli di tempi burocratici lunghissimi – commenta – e l’avvio dei lavori al palazzo comunale, ci fa sperare che presto si possa fare altrettanto con l’importante complesso di Sant’Agostino, composto da chiesa, ostello e cantinone. Si tratta di una struttura fondamentale per il dinamismo della comunità e per l’accoglienza turistica, anche questo chiuso per inagibilità". Il sindaco spiega che è in corso la fase progettuale per la ristrutturazione su finanziamento previsto per 4 milioni di euro. "La stessa speranza – prosegue Screpanti – è vedere la partenza dei lavori di ristrutturazione anche nell’edificio dell’ex scuola elementare, da convertire in polifunzionale (su progetto di 1 milione e mezzo di euro) con sede della protezione civile, farmacia, ambulatorio medico e rimessa mezzi comunali. Si tratta di opere il cui ripristino è essenziale ai fini dell’erogazione di servizi che rispondano ai bisogni della nostra piccola comunità – conclude – oltre che essere indispensabili per l’accoglienza turistica. L’auspicio è procedere con celerità e gratificare la comunità dopo tanti sacrifici e privazioni"

Paola Pieragostini