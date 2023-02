"Ricostruzione post terremoto Queste le priorità per la città"

Una giornata tutta fermana per il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, a ragionare di possibilità e di futuro, di un percorso che si è rimesso in moto come si deve. In mattinata la visita al prefetto Michele Rocchegiani, per discutere anche di sicurezza, e poi dal sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, dove è emersa una priorità grande: "Si è fatta una valutazione delle esigenze dei comuni fuori cratere, per la situazione di compromissione sismica che vale la pena seguire con attenzione, la prima esigenza è l’auditorium San Martino, adiacente tra l’altro al liceo classico, una struttura che merita un’attenzione particolare". Castelli si dice certo di poter sostenere il progetto di recupero dell’auditorium, Calcinaro spera in buone notizie a breve. Intanto, si monitora anche la situazione della ricostruzione privata: "Un percorso che va bene anche a Fermo e comincerà a generare qualche difficoltà logistica in città per i cantieri. Cercheremo di avviare un monitoraggio". Ultimo passaggio in Provincia, ospite del presidente Michele Ortenzi, con i sindaci del cratere e non solo: "La collaborazione con Castelli è in piedi da tempo, spiega Ortenzi, già da quando era assessore regionale con delega alla ricostruzione. Sappiamo che conosce alla perfezione la situazione e ha...