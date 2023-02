Ricostruzione, quasi mezzo milione per i lavori al palazzo comunale

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione ha ufficializzato l’aggiornamento definitivo del finanziamento per i lavori sul Palazzo Comunale, riconoscendo un contributo integrativo di 437mila euro (dovuto agli aumenti delle materie prime) che è stato sommato agli originari 2milioni 357mila euro: un passaggio importante e atteso che consente all’amministrazione comunale di procedere con la gara d’appalto.

"E’ stato rideterminato l’importo per i lavori del palazzo comunale – conferma il sindaco Endrio Ubaldi – che ora è di 2 milioni 794mila euro, con un incremento di oltre il 10% che riflette l’andamento dei costi in edilizia". Ma non è questa l’unica novità arrivata in questi giorni, dall’Usr: "E’ stato ammesso a finanziamento per il 2023 anche il Palazzo Francescani (dove hanno sede uffici comunali e sala consiliare, ndr), così come il civico cimitero con 74mila euro" aggiunge Ubaldi. L’Usr sta lavorando all’integrazione dei finanziamenti per interventi su siti danneggiati dal terremoto, dando la precedenza a sedi comunali e cimiteri. "Palazzo Francescani è stato ammesso a finanziamento per 1 milione 560mila euro, ma abbiamo fatto subito partire la richiesta di adeguamento, almeno fino a 1milione 950mila euro e siamo fiduciosi che la richiesta venga accolta" dice Ubaldi.

Lo stesso dicasi per la sistemazione di alcune colonne lesionate nella parte monumentale del camposanto, intervento per il quale il Comune si è visto assegnare 74mila euro di finanziamento che, ora, gli amministratori sperano di vedere incrementati fino a 100mila euro".

Resta ancora fuori il progetto di riqualificazione della chiesa di San Serafino (per poco più di 1 milione di euro), anche se dall’interlocuzione che il Comune sta portando avanti con l’Usr, non è escluso che possa scattare il finanziamento nel 2024 o al massimo nel 2025. "Con gli oltre 72mila euro del contributo del Fondo Territoriale di Progettazione assegnato al Comune, abbiamo appunto assegnato la progettazione per lo studio di fattibilità per il miglioramento sismico della chiesa di San Serafino, oltre che per l’adeguamento sismico della scuola di San Liborio".

Marisa Colibazzi