Ricostruzione, via ai lavori al municipio

Sono iniziati lunedì i lavori per il primo intervento di ristrutturazione dell’edificio municipale di Santa Vittoria in Matenano, edificio danneggiato dal sisma del 2016, un secondo e più corposo intervento sarà effettuato una volta ottenuti i finanziamenti. Il municipio di Santa Vittoria in Matenano, sito lungo corso Matteotti subì numerosi danni causati dal sisma, tanto che l’edificio venne dichiarato inagibile su due diversi versanti. Un lato sarà ripristinato grazie ad un finanziamento di 400.000 euro per la ristrutturazione sisma, i lavori sono iniziati lunedì 6 ottobre e saranno terminati entro l’invernata.

"Siamo felici che finalmente siamo riusciti a far partire i lavori – commenta Fabrizio Vergari, sindaco di Santa Vittoria in Matenano – questo versante del municipio ospitava in passato alcuni uffici come: polizia municipale, protezione civile, e altre associazioni operanti sul territorio; che negli ultimi anni per ovvie necessità erano state spostate in locali provvisori. Questi lavori una volta ultimati, ci permetteranno di recuperare tutto il versante del municipio che sarà adeguato alle nuove normative antisismiche e far tornare le associazioni e alcuni servizi nelle loro sedi istituzionali, sicuramente più comode. Indicativamente per i lavori saranno necessari quattro mesi, quindi contiamo di poterli rimettere in servizio entro la fine dell’invernata". Questo lavoro, però consentirà di recuperare solo una parte del municipio. Infatti, una parte ancora consistente del municipio, condivide un muro con la chiesa di Sant’Agostino, struttura quest’ultima che è stata pesantemente lesionata dal sisma ed è tutt’ora inagibile.

"Per questo secondo intervento sarà necessario un finanziamento di circa 4 milioni di euro – continua Vergari – che interessa in larga parte la chiesa e il chiostro di Sant’Agostino. Il municipio, condivide con la chiesa solo una parete e alcuni locali, fra quelli di maggiore importanza la sala consiliare, che sono ancora inagibili. Per questo lavoro al momento non esiste ancora la copertura finanziaria, ma si sta lavorando anche in questa direzione. L’obiettivo è quello di recuperare una chiesa di valore storico incastonata nel contesto urbano del centro". All’interno della chiesa di Sant’Agostino è anche custodito un organo, anche quello danneggiato dal sisma, e altre fregi di carattere artistico e architettonico.

Alessio Carassai