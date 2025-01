Ricoverata in Psichiatria: "Ora mia madre è salva"

Nel lungo e complicato percorso di una malattia, restano nel cuore le persone che tendono una mano, chi consola, chi offre un abbraccio, un aiuto, un conforto. Per questo nella storia di una donna di circa 60 anni, fermana, malata oncologica, ci sono passaggi che vanno sottolineati e persone che devono essere ringraziate, perché hanno portato dignità e un pizzico di serenità. A raccontare il calvario della donna è la figlia che spiega come, dopo un complesso intervento e un percorso di terapie importanti, si sia trovata a fare i conti con massicce dosi di terapia del dolore: "Purtroppo la sofferenza era talmente alta che ci siamo trovati ad affrontare il suo dolore con un farmaco che a lungo andare le ha provocato pesanti effetti collaterali, oltre ad una dipendenza significativa – spiega la donna raccontando la drammatica esperienza –. Prima di Natale eravamo disperati, mamma aveva perso lucidità, soffriva ancora terribilmente ma in più non riusciva a controllare gli attacchi di ansia e di panico, oltre ai disturbi intestinali. Il peggio era che non si riusciva a trovare la strada per disintossicarla dal farmaco, se non indicendole il coma".

La donna è stata così ricoverata al reparto di Psichiatria dell’ospedale Murri ed è proprio lì c’è stata la svolta: "Abbiamo incontrato il dottor Alfredo Di Vincenzo che si è fatto carico della nostra storia. Addirittura è rimasto in ospedale tutta la notte per studiare il caso e trovare una strada di disintossicazione. Di più, era sempre attento e disponibile alle nostre domande, ci ha accompagnati con un’attenzione che io non ho mai riscontrato prima. Alla fine, è riuscito davvero a toglierle il farmaco, a farla stare bene, a trovare la strada per una disintossicazione che sembrava impossibile". La donna ha lasciato l’ospedale poco prima di Natale, nonostante la debolezza e la serietà della sua malattia è riuscita a trascorrere in serenità le feste e ad essere presente con i suoi cari: "Siamo riuscite anche a fare qualche passo fuori, di sicuro è serena e non soffre. Noi abbiamo bisogno di dire al dottor Di Vincenzo che ci ha regalato di nuovo la serenità, eravamo veramente disperati e non vedevamo strade per risolvere una situazione dolorosissima. Tra l’altro le difficoltà intestinali l’avrebbero portata presto a peggioramento, dunque avevamo bisogno di una soluzione e il dottore si è speso, per tutta la notte, per darci una mano. Non lo dimenticheremo, nella sua umanità c’è tutto il senso della professione medica, che si prende cura anche dell’anima delle persone".

Angelica Malvatani