Ricoverato ad Amandola Ringrazia l’equipe del reparto di medicina

E’ entrato in ospedale in grave pericolo di vita e dopo 79 giorni di ricovero, ringrazia l’equipe del reparto di medicina interna di Amandola per la guarigione. E’ Giancarlo Copponi di Falerone, ex infermiere di 72 anni, oggi in pensione dopo 36 anni di servizio, ed il suo ringraziamento va alla professionalità medica, paramedica e ausiliaria dell’ospedale e diventa una preziosa riflessione sul valore delle relazioni umane, fatte di rispetto, scuse e ringraziamenti. "Sono stato ricoverato in shock settico con polmonite aggravata da versamento pleurico e problemi cardiaci – racconta Copponi – per poi affrontare problematiche sorte susseguitesi per giorni. Eppure, l’attenzione, la cura e l’umanità del personale medico, ha fatto fronte a tutto, risolvendo ogni problema anche grazie ad una consolidata rete di collaborazione sanitaria con altri ospedali. Il mio ringraziamento va al dirigente Gualtiero Zega e la sua equipe composta dai medici Paola Arma, Giovanna Garofalo, Vincenzina Moriconi, Alessandro Napolitano ed Alessia Smerilli. Con loro ringrazio gli infermieri ed il personale ausiliario. Ringrazio tutti perché mi hanno salvato la vita, ridandomi la salute, perché nei lunghi giorni di malattia, mi hanno fatto sentire a casa dimostrando affetto rassicurante trattandomi come un ‘uomo’ prima che un paziente. Da ex infermiere, provare sulla mia pelle il valore professionale e medico di queste persone, mi ha portato a chiedermi se durante il mio servizio, sia stato in grado di lasciare la stessa gratitudine ai pazienti che provo io. Per questo – conclude Copponi commosso – chiedo scusa a tutti come ex infermiere e come paziente, se involontariamente ho offeso qualcuno".

