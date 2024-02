Rider finisce nel mirino. Rapinato con un coltello. Presi soldi, cibo e bibite. Denunciati due giovani

Hanno atteso che scendesse dalla sua Ford Fiesta per effettuare una consegna e, armati di coltello, lo hanno rapinato del denaro che aveva con sé e del cibo e le bevande che trasportava per esser consegnate. Vittima del drammatico episodio un giovane di Porto San Giorgio che lavora come fattorino del circuito di consegne di vivande a domicilio "Just Eat".

I due malviventi, che hanno agito a volto scoperto, sono stati incastrati dai carabinieri di Porto San Giorgio, e sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Fermo per il reato di rapina a mano armata in concorso. L’episodio risale al 4 gennaio scorso, quando il fattorino si trovava a Porto San Giorgio e si stava apprestando a scendere dalla propria auto per effettuare una consegna. In quel momento è stato avvicinato da due individui all’apparenza di origine nordafricana. Questi lo hanno minacciato con un coltello e, dopo avergli sottratto il denaro e i generi alimentari da consegnare, sono scappati a piedi, dirigendosi precipitosamente sul lungomare. Alla fine la refurtiva è stata solo di qualche decina di euro, ma il giovane vittima della rapina ha allertato ugualmente i militari dell’Arma, che sono subito intervenuti sul posto e hanno raccolto tutti gli elementi utili a dare un nome e un volto ai due malviventi. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e una volta esaminati i fotogrammi in cui si vedevano i rapinatori, le hanno confrontate con quelle ricavate da alcuni profili individuati sui social. Il tassello finale è stato messo quando la vittima ha riconosciuto le foto segnaletiche dei due sospettati: un tunisino di 20 anni residente a Montemonaco e un marocchino di 19 anni residente a Fermo. Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Fermo.

Va sottolineata ancora una volta l’importanza di collaborare con le forze dell’ordine in caso di situazioni sospette o di pericolo. Grazie alla segnalazione del fattorino e alla tempestività dell’intervento dei carabinieri, si è riusciti ad individuare e deferire i responsabili alla competente autorità Giudiziaria. Resta il fatto che l’ennesimo successo operativo dimostra l’impegno e l’efficacia dei militari dell’Arma nel contrastare i reati e garantire la sicurezza dei cittadini. L’invito alla cittadinanza e sempre quello di continuare a collaborare attivamente, segnalando qualsiasi sospetto o situazione di pericolo.

Fabio Castori