"Ridiamo vita alla casa di Dondero"

di Angelica Malvatani

Per anni è stata il cuore di incontri e risate, di cultura e di fotografia. La casa di Mario Dondero, in vicolo Zara, nel pieno del quartiere Piazzetta, è vuota da quando il grande fotografo se n’è andato, nel 2015, ormai otto anni fa. In questi anni la famiglia e gli amici hanno sperato di poter dare nuova vitalità a quella casetta che pareva ancora respirare bellezza, hanno fatto appello alle istituzioni, il Comune, la Fondazione Carifermo, presentato idee e possibilità. Purtroppo il tempo passa e lascia i suoi segni, per cui i figli del fotografo, Elisa, Maddalena e Bruno, hanno deciso loro malgrado di separarsi della casa di vicolo Zara a Fermo: "Una decisione che non si è fatta senza dolore e tristezza. Purtroppo, la casa sta perdendo pian piano la sua bella anima. Volevamo sapere se qualcuno di voi, o conoscenze vostre, potrebbe essere interessato. Sarebbe per noi di grande sollievo se la casetta di papà (scelta da mia madre Annie anni fa) continuasse a essere questo luogo d’incontri, di cene, di risate, di canti che è sempre stata".

Grande anche l’impegno della fototeca provinciale che sta recuperando l’archivio di Dondero, il sogno era quello di fare della sua casa un luogo per mostre, incontri, dibattiti, arte. Per la fototeca Pacifico d’Ercoli sottolinea: "Da parte nostra, in questi anni, abbiamo fatto il possibile per dare alla casetta di Mario una collocazione nel patrimonio culturale disponibile della città di Fermo. Della questione sono stati investiti più volte sia l’amministrazione comunale di Fermo e sia la Fondazione della Cassa di Risparmio. Ad oggi, non abbiamo avuto proposte concrete da sottoporre ai figli e questo giustifica la loro scelta in quanto l’immobile ha bisogno di interventi urgenti di cui loro non possono occuparsene. I tantissimi segnali di affetto che, a quasi otto anni dalla sua scomparsa, raccoglie Mario in tutte le iniziative che si organizzano, non ultima la grande mostra allestita al Palazzo Reale di Milano, dovrebbero suggerire, a chi ne ha le possibilità, di evitare che la casa di Mario Dondero finisca sulle vetrine di una qualsiasi agenzia immobiliare. Ora però sono necessarie decisioni e risposte urgenti".