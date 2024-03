Ridotta l’aliquota Irpef di un punto percentuale, rifinanziamento di una serie di progetti destinati al sostegno delle famiglie e iniziative di manutenzione urbana. Questi alcuni degli argomenti che lunedì sera sono stati discussi nel Consiglio comunale di Amandola. l’assise in circa due ore ha liquidato e approvato tutti i punti all’ordine del giorno, alcuni dei quali votati anche all’unanimità come ad esempio il regolamento per la gestione e funzionamento della nuova area camper di Amandola, inaugurata all’inizio di marzo, che apporterà un contributo importante sotto il profilo turistico e anche per la gestione delle emergenze nella città montana. Fra le comunicazioni annunciate dal sindaco Adolfo Marinangeli durante il Consiglio, la notifica che anche il territorio di Amandola come annunciato dalla Regione Marche, è stato inserito fra i territori danneggiati dalle alluvioni dei mesi di maggio e giugno 2023, pertanto le aziende potranno accedere alle risorse di ristoro, per info sono disponibili gli uffici del Comune. Sicuramente l’elemento più interessante la discussione della variazione di Bilancio, votata a maggioranza con l’astensione del gruppo ‘Amandola è dei cittadini’. "La variante di Bilancio conteneva alcune modifiche che permetteranno di attivare una serie di operazioni rivolte ai cittadini e al territorio – spiega Adolfo Marinangeli – in primo luogo, è stata ridotta l’aliquota Irpef passata dall’8 al 7%; questo andrà ad alleggerire le spese dei cittadini. Visto che è stata riconfermata per le aree del cratere sismico il blocco dei mutui, siamo riuscito a liberare circa 45.000 euro dal Bilancio che avevamo inizialmente stanziato per distribuirli in varie sezioni: investimenti a sostegno delle iniziative e manifestazioni di promozione del territorio come ‘Diamanti a Tavola’ ed altro; alcune risorse sono state destinate alla manutenzione stradale per lavori ordinari ma necessari; infine abbiamo rifinanziato con 35.000 tutte le iniziative a sostegno delle famiglie in difficoltà o numerose: il bonus bebe per i nuovi nati, il bonus pannolino, le agevolazioni per mensa e trasporti scolastici per famiglie con due o tre figli; ed altro ancora. Interventi pensati per dare un sostegno anche se minimo alle famiglie del territorio". Il Consiglio di lunedì sera è corso via agevolmente, sarà sicuramente uno degli ultimi prima delle prossime elezioni comunali che, si annunciano molto calde.

Alessio Carassai