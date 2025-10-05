"Riduzione dei visitatori e mercato in una condizione di forte criticità"

Un bilancio in chiaroscuro quello che ha segnato la conclusione di Lineapelle e Simac Tanning Tech per le aziende del distretto del fermano. A Lineapelle sono stati 21.433 gli operatori professionali protagonisti, insieme a 1.150 espositori, dell’edizione numero 106, dell’evento fieristico di riferimento per la manifattura globale del lusso, della moda e del design svolto a Fiera Milano Rho dal 23 al 25 settembre 2025. Gli operatori presenti in fiera sono arrivati per il 59% dall’Italia e per il restante 41% da 109 Paesi, in rappresentanza di oltre 7.000 aziende della filiera. Numeri solidi, che dimostrano dinamismo creativo, innovativo e una vitalità che offre potenziali rassicurazioni nonostante la fase congiunturale rimanga ancora molto complicata. Gianni Russo presidente di Lineapelle ha detto: "Tre giorni soddisfacenti, come ha sottolineato la maggior parte dei nostri espositori e nonostante una realisticamente attesa riduzione dei visitatori in fiera. Nel contesto di un mercato che continua a rimanere in una condizione di forte criticità, Lineapelle ha dimostrato di avere la capacità e la forza per porsi come un luogo di confronto indispensabile per intercettare, discutere ed evolvere tutti i possibili nuovi input e paradigmi produttivi e commerciali che possono dare vita a una stagione di rilancio e che stanno trasformando in modo. Così è stato, grazie anche al rafforzamento dell’alleanza strategica con la tecnologia di Simac Tanning Tech, fiera con la quale Lineapelle ha siglato un accordo che proietta i due saloni in una dimensione di condivisione progettuale che non ha paragoni nel panorama della filiera per visione innovativa e progettualità internazionale". Simac Tanning Tech, evento di riferimento per tecnologie e macchinari delle industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, ha chiuso la sua 51ª edizione a Fiera Milano Rho con un bilancio positivo, dimostrandosi la piattaforma strategica di riferimento del settore, capace di generare nuove connessioni e opportunità di business a livello internazionale. Lo confermano i dati: oltre 7.000 accessi, circa 49% visitatori internazionali, e un 25% di espositori esteri provenienti da circa 20 Paesi. Risultati, resi possibili anche con il prezioso supporto di Agenzia Ice e alla stretta sinergia con Lineapelle.