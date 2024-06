Riecco ’Fermo sui libri’. Dalle muse di Dandini alla storia con Cazzullo

Ritorna Fermo sui Libri, a illuminare di senso critico e passione letteraria l‘estate fermana. Giunta alla sua nona edizione, la rassegna propone quest‘anno di indagare il tema degli ‘Exempla’, intesi, già come nell’antica tradizione medievale, come racconti edificanti che mirano sia all’insegnamento che al divertimento. "Considerando che siamo all’inizio del terzo millennio lo scopo è di suscitare degli interrogativi, delle domande su quelli che sono i modelli da seguire, le virtù civili da coltivare, gli ideali condivisi che fanno quel senso di comunità che si è andato perdendo", spiega l’organizzatrice della rassegna, Oriana Salvucci. Si alterneranno Serena Dandini, Giordano Bruno Guerri, Luca Sommi, Barbara Alberti, Aldo Cazzullo, Vera Gheno, Maurizio Ferraris, Donatella di Cesare. Quest’ultima per un incidente dell’ultimo minuto forse sarà sostituita con un nome di altrettanta importanza. L’apertura è affidata a Serena Dandini, venerdì 14 giugno, alle 21.15 a piazza del Popolo che porterà a Fermo un appassionante dialogo titolato ’La vendetta delle Muse’ dalla sua ultima fatica letteraria ove finalmente le donne da oggetto della storia diventano soggetti agenti del proprio destino. Seguirà il 27 giugno, alle ore 21.15, a Piazzale Azzolino, la lectio magistralis dello storico, saggista e giornalista Giordano Bruno Guerri con la sua Storia del Mondo ove il saggista individua gli snodi decisivi e traccia un percorso che coglie gli avvenimenti, le azioni e i pensieri di chi ci ha preceduto. Il 3 luglio si parla della nostra Costituzione con il giornalista Luca Sommi e del suo ultimo saggio titolato ‘La più bella: perchè difendere la Costituzione’, a Piazzale Azzolino alle ore 21.15. Sarà Barbara Alberti la protagonista del 5 luglio, alle ore 21.15, piazzale Azzolino, con un intervento che sembra un grido di battaglia: ‘Tremate, Tremate, Le streghe son tornate’. Dalla letteratura alla storia e alle nostre comuni origini nell’impero romano, l’impero infinito, con il giornalista, opinionista, storico, Aldo Cazzullo e la sua lectio titolata ‘Quando eravamo i padroni del mondo’, il 7 luglio, piazzale Azzolino, ore 18. Dalla storia alla linguistica e al come quest’ultima dia esistenza al nostro stesso esistere, con la linguista, attivista e saggista Vera Gheno, il 9 luglio, alle 21.15, a piazzale Azzolino. Il settimo appuntamento è per il 28 luglio, alla Chiesa di San Filippo, alle ore 21.15, con il filosofo e accademico italiano Maurizio Ferraris, allievo di Gianni Vattimo e Jacques Derrida, testimonierà come ‘L’imbecillità sia una cosa seria’. L’assessore alla cultura Micol Lanzidei parla di una rassegna che è un fiore all’occhiello dell’estate fermana: "Uno spazio dedicato ai libri cui pure dedica un grande impegno la nostra Biblioteca Spezioli che organizza anche importanti iniziative durante l’estate come gli appuntamenti del venerdì, quelli della biblioteca ragazzi il mercoledì che collaborerà con la rassegna Shakespeare nel parco con 5 laboratori per conoscere il teatro ed il drammaturgo inglese". Spiega la direttrice della biblioteca, Maria Chiara Leonori:, "Il giovedì, nelle serate del mercatino, spazio a laboratori per realizzare piccole vignette sui temi del medioevo che faranno da trait d’unione con il tema al centro della rassegna". Ingresso libero e gratuito. Per info: 3384162283

Angelica Malvatani