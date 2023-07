Riecco la Festa della Pinturetta

A quasi 7 anni dal sisma torna la Festa delle Pinturetta da oggi a domenica 9 luglio. Si tratta di una festa antica, le famiglie di via Sole edificarono l’edicola sacra in forma di devozione per raccoglier le famiglie impegnate nella vita nei campi, e nel corso dei decenni si era trasformata in un appuntamento di ritrovo. Purtroppo a causa del sisma del 2016 la festa era stata cancellata perché l’abitazione che fungeva da riferimento era stata dedicata inagibile. Quest’anno si è ricostituita l’associazione ‘La Nuova Pintura’ che ha rimesso in moto la festa. Per tutta la durata della manifestazione saranno in funzione stand gastronomici con piatti della trazione locale e area bimbi per i più piccoli, inoltre ogni sera serata danzante con pista da ballo. Oggi alle 21,30 liscio; domani alle 21,30 ci sarà Roberto Carpineti, domenica alle 16,30 dimostrazione canina; alle 19 messa e alle 21,30 musica dal vivo anni 70-90.