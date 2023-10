Rientro a scuola a Porto Sant'Elpidio: caos alla 'Mercantini'

La scuola ‘Mercantini’, a Cretarola, continua ad essere argomento di polemica tra minoranza e maggioranza. Ieri mattina c’è stato il rientro a scuola degli alunni delle tre classi della primaria che finora hanno seguito le lezioni nel centro sociale del quartiere per consentire il completamento dei lavori ancora in corso. Per il consigliere Pd, Nazareno Franchellucci, "come era ampiamente prevedibile, c’è stato il caos alla scuola, con le auto incolonnate in maniera pericolosa sia su via De Amicis, sia su via Garda, all’incrocio. Né poteva essere diversamente: il parcheggio ovest della scuola è ancora per larga parte completamente occupato dall’area recintata per i lavori. Gli amministratori sono stati presenti al parcheggio fino a qualche minuto prima delle 8. Peccato che il caos viabilità è scoppiato dalle 8 in poi". "Il rientro in sede di tutti gli studenti – interviene il sindaco Massimiliano Ciarpella – ha provocato criticità al traffico negli orari di punta. Stamattina (ieri, ndr) ero personalmente presente all’ingresso degli alunni a Cretarola. Rallentamenti dovuti anche al fatto che il parcheggio è parzialmente occupato dal cantiere e deposito materiali. Sono disagi temporanei, che andranno a migliorare nei prossimi giorni dato che, andando avanti con i lavori alla scuola, nelle prossime settimane, gli spazi dedicati alla sosta saranno liberati dalla ditta. Abbiamo previsto un’intensificazione della presenza degli agenti di polizia locale, per facilitare lo scorrimento del traffico nella zona". Il sindaco Ciarpella afferma anche di stare pensando anche a uno studio di fattibilità per individuare soluzioni che migliorino l’attraversamento pedonale verso la scuola ma anche soluzioni strutturali, per la viabilità del quartiere, in particolare per l’accesso e il deflusso alla ‘Mercantini’.