Rifiuti in strada, denunciato un furbetto

L’aveva detto il sindaco Paolo Calcinaro che non ci sarebbero stati sconti per chi abbandona rifiuti sul territorio e così è stato. Nel giorno di pochi giorni è stato identificato l’autore dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, trovati una settimana fa circa sul belvedere di Capodarco, identificato e denunciato. Sull’area erano prontamente intervenuti gli agenti della polizia locale e uomini e mezzi dell’Asite per le operazioni di rimozione dei rifiuti. Un gesto, inutile e dannoso, visto che l’ecocentro è sempre apertoin c.da San Martino: dalle 6 alle 11 (dal lunedì al sabato) e dalle 13 alle 18 (dal lunedì al venerdì). Tel. 0734. 621177 – 620851.