Rifiuti, lotta ai furbetti Stop agli abbandoni in strada e nelle scarpate "Sei mini ecocentro"

di Angelica Malvatani

Se i cittadini non vanno all’ecocentro a portare i rifiuti, sarà l’ecocentro ad andare dai cittadini. È un po’ la storia di Maometto e della montagna, ma anche l’impegno straordinario dell’assessorato all’ambiente e dell’Asite per contrastare l’odioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nella natura e sulle scarpate. Anche ieri mattina altri pesanti ritrovamenti, tra Girola e San Marco alle Paludi, l’assessore Alessandro Ciarrocchi sottolinea: "L’Asite si avvicina sempre di più ai cittadini, diamo gli strumenti per collaborare all’interesse comune. Due i binari su cui ci muoviamo, il primo è il potenziamento della raccolta dei piccoli oggetti di elettronica, l’altro è il progetto per l’organizzazione di sei ‘ecocentrini’, luoghi di raccolta sparsi nei quartieri più periferici, a supporto dell’ecocentro comunale". Il primo piccolo ecocentro sarà organizzato a Lido Tre Archi e ci sono già i primi cento mila euro pronti: "In questo modo si alleggerisce l’ecocentro comunale e si convincono i cittadini a portare i rifiuti nei posti più vicini a loro, senza bisogno di lasciarli in giro per il territorio".

Il direttore generale dell’Asite, Emilio Cuomo, spiega che nel giro di due o tre anni ci saranno sei piccoli ecocentri, oltre a Tre anche a Casabianca, Santa Petronilla, Marina Palmense, Campiglione e Girola: "Fermo è una città complessa dal punto di vista logistico, i modelli di raccolta dunque non possono essere uniformi ma l’obiettivo è quello di mantenere i livelli di differenziata e ridurre al minimo il ricorso del porta a porta. Gli ‘ecocentrini’ sui territori non avranno impatto ambientale, saranno presidiati da un operatore, il primo sarà pronto già nella prossima estate, grazie al supporto del responsabile del servizio Gionni Renzi".

Ci sono voluti invece 40 mila euro, finanziati con un bando del centro di coordinamento Raee nazionale, per organizzare una raccolta di rifiuti elettronici che sta facendo passi da gigante, a gestirla Luisa Serroni e Marco Amati che spiegano come ogni cittadino produce in media 13 chili di Raee l’anno e ne recupera meno della metà: "Con il finanziamento ottenuto abbiamo comprato un furgone per questo tipo di raccolta, con il quale siamo andati per i quartieri, due volte al mese, abbiamo già coperto piazzale Tupini, via Trieste, largo San Giuliano, portando a casa circa 4 mila chili di rifiuti elettronici. A maggio avremo ancora tre date in coincidenza con l’Ecoday, del 14 saremo in piazza Dante e viale Trento, mentre sabato 20 e 27 maggio a Campiglione, chiuderemo in estate con Santa Petronilla, Lido e Marina Palmense. Ogni volta ci sono stati incontri di sensibilizzazione per i residenti ma anche la sistemazione di bidoni gialli dedicati".

Importante l’incontro con il mondo della scuola, l’Asite è entrata al Montani, all’Ipsia Ricci e al Carducci Galilei per sensibilizzare i giovani. Il sindaco Calcinaro sottolinea che all’ecocentro si possono portare anche oggetti che non servono più ma che sono ancora buoni, il sabato dalle 14,30 alle 17,30 si può andare anche a vedere se c’è qualcosa di utile, da ritirare con un prezzo simbolico anche per sostenere la cooperativa Ecoama.