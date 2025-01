Rifiuti, oggi seminario Cna

Novità in arrivo in materia di gestione dei rifiuti: ecco il Rentri - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. "Dal 13 febbraio si dovrà utilizzare il nuovo registro – spiega Massimiliano Felicioni di Cna –, dalla modalità cartacea a quella digitale attraverso il Rentri, quindi non sarà più possibile usare i registri attuali". Sempre dal 13 scatta l’obbligo di iscrizione, in base al numero dei dipendenti e alla tipologia di rifiuti prodotti: "L’iscrizione sarà graduale – precisa Eleonora Cestola, di Cna - e uno strumento utile per le aziende è la delega previsto: le imprese potranno affidare a Cna la gestione delle registrazioni necessarie, passando da aggiornamenti ogni dieci giorni a una cadenza mensile". Seminario informativo gratuito oggi alle 16.30, nell’Auditorium Cna di Via Donizetti 12 a Fermo (iscrizioni su cnafermo.it).