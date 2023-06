Rifiuti organici, 350 compostiere

Sono 350 le compostiere che il Comune ha a disposizione per distribuirle a famiglie di utenti che vogliano utilizzarle per gettare i rifiuti organici, farli macerare in modo naturale per poi utilizzarli come concime organico. In questo modo, il conferimento in discarica di questa frazione di rifiuti si ridurrebbe e, con essa, calerebbero anche i costi di smaltimento. La distribuzione delle compostiere era prevista nell’appalto assegnato alla Impregico ma, prima di attuarla, è stato necessario approvare un regolamento in cui fissare i criteri necessari per l’iscrizione all’albo dei compostatori, i requisiti obbligatori (a partire dal disporre di almeno 50 mq di area verde), quali sostanze sono compostabili e quali no e il corretto utilizzo di questo sistema di trattamento rifiuti domestico. C’è di più: a distanza di un anno dall’avvio di questa operazione, chi avrà aderito potrà avere una riduzione della Tari (previa modifica del relativo regolamento): una agevolazione che potrebbe invogliare chi ne ha la possibilità a richiedere la compostiera. E’ stato predisposto un opuscolo informativo da distribuire in città e l’amministrazione è stata sollecitata a mettere mano nel più breve tempo possibile alle modifiche del regolamento Tari per stabilire il quantum della riduzione della tariffa per chi ne avrà diritto, consapevoli che non potrà trattarsi di ritocchi particolarmente importanti in quanto la raccolta porta a porta degli altri rifiuti differenziati viene comunque mantenuta.