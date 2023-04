Rifondazione, 5 Stelle e Pd sosterranno Claudio Ferracuti

I responsabili dei gruppi cittadini del Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e di Rifondazione Comunista, annunciamo il sostegno condiviso alla lista ‘Insieme per Cambiare Montegiorgio’ con candidato sindaco Claudio Ferracuti. "Nella convinzione che Montegiorgio abbia bisogno di una nuova idea di paese più dinamica – annunciano nella nota - abbiamo ritenuto doveroso avviare un confronto trasparente e paritario tra le forze progressiste civiche e partitiche presenti nel nostro comune, approdando ad una proposta politica unitaria e condivisa, chiaramente collocata nel campo progressista, per l’affermazione di un progetto programmatico di governo per Montegiorgio e, nel contempo, per sconfiggere l’attuale compagine amministrativa di centro destra". Queste le premesse prima di addentrasi negli aspetti più tecnici. "Il programma punta dritto ai problemi concreti dei cittadini – continuano - in primis quelli legati alla sanità e ai servizi socio-assistenziali, con uno sguardo proiettato verso il futuro in termini di sviluppo complessivo del paese. Montegiorgio sta subendo più di altri lo spopolamento, esistono evidenti problemi strutturali irrisolti in questi ultimi 15 anni, caratterizzati da immobilismo e inadeguatezza, basti pensare a scelte avventate come l’ubicazione del polo scolastico. Ci candidiamo per avere un’amministrazione trasparente, per il recupero del decoro urbano, per far rivivere il paese attirando nuovi residenti, per un piano di opere pubbliche che tenga conto del contesto sociale. La convergenza sul candidato-sindaco è stata naturale: Claudio Ferracuti incarna al meglio l’impegno civico, la cura per il paese, l’attenzione verso le fasce deboli, che sono i punti cardine del nostro progetto elettorale. Invitiamo i cittadini montegiorgesi ad approfondire le nostre proposte".