Rimborsi alle attività. C’è il via libera della Regione

Arriva finalmente il semaforo verde dalla Regione Marche per il pagamento dei rimborsi alle attività commerciali di Casette d’Ete per mancato utile a compenso dei disagi causati dalla temporanea chiusura del ponte. Una tra le più importanti infrastrutture idrauliche e stradali realizzate nel fermano dalla giunta Acquaroli, il nuovo ponte di Casette d’Ete è stato spesso messo al centro del dibattito politico ed utilizzato in maniera strumentale per screditare l’operato di chi ha voluto e seguito in prima linea l’intero iter dell’opera, a partire dalla consigliera regionale Jessica Marcozzi, dall’assessore regionale alla Protezione Civile Stefano Aguzzi, dal Dirigente del Genio Civile regionale Vincenzo Marzialetti e dall’ex Sindaco Pignotti e Vicesindaco Greci. "Ancora una volta i fatti premiano l’operato di Forza Italia che ha agito con responsabilità e concretezza".