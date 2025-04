Rimborsi dell’Imu per settemila euro

Liquidazione rimborsi Imu per istanze perveute con gli interessi a tasso legale. Nel corso del secondo semestre dell’ anno 2024 sono pervenute nel Comune di Porto San Giorgio delle richieste di rimborso per il tributo IMU versato ma non dovuto o dovuto in misura inferiore per errata modalità di calcolo e per errori da parte dei contribuenti o per variazione nei presupposti di imposizione. L’ufficio tributi del comune ha accertato che la documentazione prodotta dai contribuenti risulta completa ed esaustiva e che gli stessi hanno il diritto ad ottenere il rimborso comprensivo di interessi legali, Sulla somma a rimborso, quindi, sono calcolati gli interessi al tasso legale. Pertanto l’ufficio comunale in questione ha ritenuto di dover eseguire l’effettuazione delle operazioni di rimborso richieste, per gli importi evidenziati nel prospetto rappresentato. Dall’istruttoria espletata, come risulta dal prospetto la somma da rimborsare ai contribuenti che hanno presentato istanza è pari ad euro 6.982,17 comprensivo di imposta ed interessi maturati. Accertata la propria competenza ad emettere il presente provvedimento il funzionario dell’ufficio tributi determina - di approvare il rimborso.