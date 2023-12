Rimborsi Imu per 5,569 euro. C’è il via libera

In relazione agli anni di imposizione 2016, 2019, 2020, 2021 e 2022 sono pervenute in Comune nei primi mesi 2023 richieste dai contribuenti di rimborsoriversamento per complessivi 5.569,58 euro comprensivi di imposta, addizionali ed interessi per il tributo Imu, versato ma non dovuto o dovuto in misura inferiore per errata modalità di calcolo e per errori da parte dei contribuenti o per variazioni nei presupposti di imposizione. Sono arrivate anche richieste di riversamento in favore del Comune di Fermo per somme di imposta Imu erroneamente versate al Comune di Porto San Giorgio a causa di un’errata digitazione del codice ente nel modello F24. L’ufficio tributi ha curato l’istruttoria delle pratiche di rimborso pari ad euro 5.569,58 comprensivo di imposta ed interessi maturati.