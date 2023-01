Rimborso sulle accise, c’è tempo fino al 31 gennaio

La Cna Territoriale di Fermo comunica che, a seguito di apposita circolare applicativa dell’Agenzia delle Dogane, entro il 31 gennaio è possibile chiedere il rimborso accise sul gasolio usato come carburante (limitatamente ai consumi dal 1 al 31 dicembre 2022), da parte di esercenti di determinate attività trasporto di merci e di persone.

Del resto la crisi scatenata dalle conseguenze della pandemia e della guerra, della speculazione sul caro energia e dall’effettivo aumento dei costi delle materie prime incide e non poco sulle tasche di famiglie e lavoratori.

Come scrive l’Agenzia delle Dogane, "il ripristino della misura di favore è dovuto alla circostanza che l’aliquota normale sul gasolio usato come carburante vigente nel suddetto periodo (euro 467,40 per mille litri) torna ad essere superiore a quella fissata per l’impiego agevolato di che trattasi (euro 403,22 per mille litri)". L’importo rimborsabile è pari a euro 64,18 per mille litri di gasolio commerciale. Su adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2022) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al quarto trimestre 2022, riservata al solo mese di dicembre 2022. Gli uffici della Cna Territoriale di Fermo Sono a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.