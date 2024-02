Rimossa la scritta sui caduti

Questa mattina addetti dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, impegnata a sensibilizzare sulla storia del confine orientale e sul periodo delle foibe e dell’esodo istriano, giuliano e dalmata, hanno provveduto a rimuovere la scritta offensiva contro i caduti delle foibe apparsa due giorni sulle mura dell’edificio comunale. Il sodalizio aveva preso contatto con il Comune e si era offerto di intervenire. Il presidente della delegazione Marche Sud dell’Anvgd Orazio Zanetti Monterubbianesi ha sottolineato come ancora oggi "si debba lottare contro certe faziosità politiche per far conoscere un capitolo di storia a lungo taciuto o minimizzato. Le parole scritte sul muro offendono le vittime delle foibe e le loro famiglie, nonché l’Italia intera. Tutto questo rafforza la nostra volontà di raccontare la verità storica e di continuare a lavorare per i nostri obiettivi".