Rimpasto Giunta: Calcinari in pole a Sant'Elpidio a Mare

Nonostante i principali interessati, sindaco Alessio Pignotti e Gionata Calcinari (capogruppo di Fratelli d’Italia, forza di minoranza) continuino, il primo a nicchiare, il secondo a negare (senza particolare enfasi in realtà) l’ipotesi di un allargamento della maggioranza alla forza di centrodestra, i rumors stanno continuando a circolare in questi stralci dell’estate elpidiense. Le indiscrezioni più recenti darebbero come più che definito l’ingresso in giunta del consigliere di Fd’I, Calcinari, condite da commento soddisfatti per il fatto che gli subentrerebbe sugli scranni del consiglio comunale, Fabio Vitali "persona che può dare un interessante contributo. Facciamo passare le feste dell’estate. Ma – affermano i beninformati di area di centrodestra, con una certa sicumera - il più è fatto". Circa l’assessore in odore di revoca, il più gettonato resta Paolo Maurizi (manutenzioni, manifestazioni storiche, ambiente). In ogni caso, che il sindaco si stia preparando al rimpasto non è una novità, avendo già annunciato questa intenzione e facendo capire che intendeva procedere in tempi non troppo lunghi, non escludendo l’ipotesi di un allargamento della maggioranza laddove ci fossero punti programmatici condivisi.