Rimpasto in giunta, sondaggio tra i consiglieri

A quando il rimpasto della giunta Pignotti? I tempi non è dato conoscerli, ma di sicuro l’avvicendamento in giunta ci sarà e i rumors si sono scatenati non solo nell’ipotizzare chi potrebbe essere revocato (Paolo Maurizi? Michela Romagnoli? Stefano Pezzola?) ma su quanti lo saranno, se uno, se due (un uomo e una donna), se non addirittura tre. Mentre dal palazzo tutto tace, negli ambienti politici cittadini sta circolando la notizia di una procedura che definire insolita è riduttivo, messa in atto all’interno dell’amministrazione per sondare il terreno e conoscere le posizioni della maggioranza sul rimpasto: sarebbe stato chiesto ai consiglieri della coalizione di Pignotti di scegliere l’assessore o gli assessori da mandare ‘in nomination’ e, a sorpresa, il più ‘nominato’ pare sia stato il vicesindaco, Roberto Greci (Fi), seguito a ruota da Paolo Maurizi (di cui si vocifera da tempo una fuoriuscita dalla giunta). Sondaggi empirici a parte, sembra evidente che molto dipenderà dalla volontà o meno dell’amministrazione di allargare la maggioranza, magari a quel Pd che, di recente, non ha fatto mancare appoggi su questioni strategiche per il territorio e che ha ridotto al minimo sindacale le critiche e le reprimende al sindaco Alessio Pignotti e company. Approcci, sia pure in via informale e ufficiosa ci sono, ma non è chiaro se il Pd ha nuovamente voglia di ergersi a ‘salvatore della Patria’, ripetendo l’esperienza vissuta con il Terrenzi 1 e traghettando anche l’amministrazione Pignotti fuori dal guado, assicurando quell’esperienza di cui l’esecutivo ha bisogno. Sembra scongiurata, invece, una entrata in maggioranza di Fd’I visto il perdurare di una opposizione accalorata che non concede sconti, dei meloniani. Secondo il presidente del consiglio comunale, Alessio Terrenzi, "il rimpasto va fatto. E’ un passaggio che ho sempre condiviso e che non deve essere per forza visto come una critica verso chi viene sostituito. Un avvicendamento ci sta. Una giunta composta da gente del tutto nuova non ha funzionato come avrebbe dovuto, per cui qualche cambiamento va fatto. Occorre inserire soggetti che portino esperienza e autorevolezza. Se poi, anziché uno, se ne sostituiscono due, un uomo e una donna, secondo me, sarebbe l’ideale". Nomi, Terrenzi, non ne fa ma smentisce che uno dei papabili possa essere lui: "Ho sempre detto che non voglio entrare in giunta. Sono comunque vicino all’amministrazione, ma resto al mio posto".

Marisa Colibazzi