Rimpasto in giunta, Vesprini silura Salvatelli

Valerio Vesprini il sindaco decisionista che non ti aspetti: “venerdì sera ha firmato l’atto di revoca della carica di vice sindaco e delle deleghe assessorili a Lauro Salvatelli”. Questo il succo di una nota emessa “a freddo” dal Comune oltre le ore 22 di venerdì scorso per comunicare l’ostracismo deciso nei confronti del vice sindaco e assessore Salvatelli. Quindi venerdì in un’ora in cui la gente comune è già a letto o sta per andarci, in Comune era in corso un tête-à-tête duro ma impari tra il sindaco, che dispone del potere assoluto di decisione circa la sorte politica di un assessore, e chi, Lauro Salvatelli, non aveva alternative rispetto alla resa. Non conserva neanche l’incarico di consigliere da cui si è dimesso per fare l’assessore. Il primo cittadino spiega: "E’ stata una scelta dettata dal venir meno, nell’ultimo periodo, del fondamentale rapporto di fiducia. Il 24 settembre ho appreso dalla stampa la notizia dell’ingresso di Salvatelli in Fratelli d’Italia, una sua volontà maturata e adottata senza alcuna condivisione con me e la Giunta. Pur legittimo in relazione alla libertà di azione politica e di espressione democratica del singolo, tale comportamento ha compromesso in modo irrimediabile il necessario rapporto fiduciario alla base delle deleghe conferite, minando al contempo le fondamenta della scelta operata all’inizio del mandato con la nomina dello stesso assessore a vice sindaco. Sono seguiti giorni di riflessione che hanno rafforzato la mia percezione dei fatti e portato ad un confronto da cui è scaturita questa decisione".

Chissà se e quanto su di essa può aver influito che la notizia di adesione a Fd’I di Salvatelli sia stata data ufficialmente alla stampa dall’ex sindaco, Andrea Agostini, in qualità di coordinatore cittadino del partito. E che tra Agostini e Vesprini non corra buon sangue lo sanno anche le pietre. In ogni modo l’incidente di percorso, il primo della nuova maggioranza dopo un anno di amministrazione, non avrà ripercussioni al suo interno. Intanto il sindaco ha provveduto a sostituire Salvatelli con il consigliere Marco Tombolini, insegnante di 26 anni eletto nella lista “Insieme” a cui verranno assegnate le deleghe a sicurezza, viabilità, servizi cimiteriali, mobilità dolce, trasporti, personale, istruzione e politiche giovanili. Queste ultime due erano già appannaggio dell’assessore Carlotta Lanciotti. Vesprini ha tenuto a sé i lavori pubblici. Fabio Senzacqua è il nuovo vice sindaco. In consiglio comunale a Maco Tombolini, dimessosi per l’assessorato, subentrerà Caterina Donati.

Silvio Sebastiani