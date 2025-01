Rinasce la rivista ’Il Polo’. Porterà il museo fermano in giro per il mondo

Ci sono riviste che non sono semplicemente spazi di cultura, sono ponti a unire mondi, vetrine di bellezza, luoghi carichi di possibilità. Questo è la rivista Il Polo, un pregiato volume di oltre 220 pagine, a raccontare storie, esplorazioni, ricerche, amicizie. Si rinnova la rivista nata su iniziativa di Silvio Zavatti, 79 anni fa, in seno all’Istituto geografico polare che l’esploratore ha voluto concretizzare a Fermo. Compie 80 anni l’istituto, ha una storia bella e importante anche il museo che è oggi a Palazzo Paccarone, "una realtà perfettamente integrata nel nostro circuito museale, sottolinea il sindaco Calcinaro, festeggiamo una serie di traguardi importanti. Per la città serve ogni sbocco possibile per farci conoscere nel momento e nel cuore dell’istituto c’è proprio questa capacità di dialogare, di costruire legami e dare momenti di promozione per tutto lo spazio di cultura che abbiamo". Il prefetto Edoardo D’Alascio ha scoperto il museo nei primi giorni del suo mandato: "una realtà che merita di essere conosciuta, una sorpresa forse poco nota che è solo una delle tante che Fermo è in grado di riservare". L’assessore alla cultura Micol Lanzidei racconta i tanti progetti che Maggioli cura con le operatrici che gestiscono il museo, tra visite guidate e appassionanti laboratori. Il direttore responsabile della rivista è Adolfo Leoni che nel giorno dedicato al santo protettore dei giornalisti, San Francesco di Sales: "La finestra di questa rivista è sull’infinito, quello che facciamo è alzare la testa da un piccolo centro, siamo sulle spalle di giganti come Silvio Zavatti che ci ha preceduto, richiamiamo l’attenzione del mondo e presenteremo la rivista fino in Nepal, laggiù porteremo il nome e le storie di Fermo". Tra le pagine de Il Polo, spiega la caporedattrice Flavia Orsati, c’è l’incontro con il più grande degli esploratori, Messner, ci sono i contributi di circa 30 autori, c’è la storia dei più grandi esploratori della storia, c’è arte, letteratura, cultura a piene mani: "Abbiamo presentato il volume a Torino, in Lapponia, a Helsinki, la presenteremo a Fermo, a Roma, a Kathmanu, ovunque ci sia spazio. È un impegno di diplomazia culturale, per parlare dell’importanza di capire il mondo, con l’aiuto anche dell’arte contemporanea e degli artisti che lo sanno interpretare. Abbiamo il contributo di Renato Zavatti, presidente associazione Esplorazioni polari italiane, una tradizione che si rinnova". Al lavoro alla rivista anche Luca Natali, Giorgio Marinelli, il direttore scientifico è un altro esploratore, Gianluca Frinchillucci, antropologo, è suo il dialogo con Messner che è nel cuore del Polo: "Partiamo dal concetto che l’artico è essenziale per il nostro Paese, facciamo parte del tavolo di discussione su questo al Ministero degli Esteri, per costruire una visione verso il futuro, con l’interesse delle imprese verso quell’area, con l’impegno a contrastare il cambiamento climatico, a trovare nuove rotte polari. Il nostro destino, l’industria, il sistema economico di tutti è legato all’artico. Il nostro museo dà gioia ai giovani, è parte del sistema dei beni culturali di Fermo, portiamo avventura, storia, tradizione, tutela dei beni culturali, uno sguardo al futuro".

Angelica Malvatani