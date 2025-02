’Rinascimento a Fermo’ si arricchisce. Un altro capolavoro di Lorenzo Lotto

Amici dell’arte, amici della pittura, fate attenzione: la mostra su Rinascimento a Fermo, al Palazzo dei Priori, si è arricchita di un altro pezzo-capolavoro. Da qualche giorno nella sala già cospicua di tele importanti campeggia il Ritratto di Ludovico Grazioli. L’opera, che porta la firma di Lorenzo Lotto, è datato 1551, e proviene dalla Collezione Cavallini Sgarbi di Ferrara. A fianco del ritratto del nobile anconetano si legge la scritta Pro posteris memoria / Patris.

Per la storia dell’arte, "il dipinto fu attribuito all’artista veneziano nel 1955 da Bernard Berenson con la datazione del 1519, dipinto che per molti anni fu poco considerato dalla critica e ripreso solo nel 1975 da Giovanna Mariani Canova. La tela fu acquistata e conservata come collezione privata nel 1946 dal senatore E. C. Loeff ad Amsterdam proveniente dalla collezione irlandese del marchese Sligo". La tela – sempre secondo la storia dell’arte - presenta il ritratto di un uomo di media età in abiti eleganti posto davanti a uno sfondo di colore rosaceo mentre sul lato alto sinistro vi è una finestra dove appare un paesaggio di collina in un cielo sereno nella luce della sera, con un roseto fiorito. Secondo alcuni pittori contemporanei quel paesaggio sarebbe tipico dello Jesino.

Lorenzo Lotto era entrato in rapporto con il nobile Grazioli che l’aveva incaricato di ritrarlo per poter lasciare così la sua immagine ai propri eredi. La mostra, come abbiamo avuto già modo di scrivere, è curata da Vittorio Sgarbi e da Walter Massucci. La scelta di arricchirla gradualmente di nuove opere si sta mostrando vincente. Sono sempre più numerosi i visitatori e quanti, avendola già vista una volta, tornano per ammirare le nuove proposte.

Sgarbi ha presentato l’iniziativa così spiegandola: "L’élite della società adriatica rinascimentale fermana produsse una grande rinascita nel segno della classicità, con un patrimonio artistico mobile davvero ricco di sfavillanti testimonianze". Reputiamo importante segnalare inoltre la professionalità delle guide di Fermo Musei. Il giorno della nostra visita, subito dopo l’arrivo del nuovo Lotto, siamo stati accompagnati da una bravissima Alessia Ciucaloni, innamorata dell’arte, specie della pittura, e capace di far cogliere al visitatore l’anima del pittore e di colui che vi è ritratto.

Adolfo Leoni