Rinforzi per la Fermana: Marcandella e Niang

Finalmente i rinforzi. Doppio arrivo in vista per la Fermana: Davide Marcandella e Ousmane Niang saranno nuovi giocatori gialloblù. Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità. Da capire se riceveranno una convocazione lampo per la partita di Pontedera, in programma domani alle 16:15. Serviva una risposta importante dal mercato, dopo che negli scorsi giorni i tifosi sono insorti sui social. Il ds Andreatini aveva "promesso" di non aspettare gli ultimi giorni per rafforzare la rosa. Però dopo quasi due settimane dall’inizio della sessione invernale, di arrivi non se ne erano visti. Il lavoro è stato inevitabilmente condizionato dalla situazione finanziaria della società. Ma è comprensibile la frustrazione dei tifosi gialloblù che vedranno la propria squadra a Pontedera ridotta ai minimi termini (per non parlare di tutto il resto…). Mister Protti ha dovuto aggregare metà squadra Primavera per avere un numero adeguato di giocatori negli allenamenti. Se i rinforzi servivano urgentemente per la posizione in classifica, figuriamoci con la rosa della prima squadra che raggiunge a fatica 15 giocatori utilizzabili tra squalifiche, infortuni ed esclusi. Due rondini non fanno primavera, ma Marcandella e Niang rappresentano una boccata d’ossigeno. Arrivano a Fermo entrambi con lo stesso agente che nella scorsa stagione aveva portato Federico Romeo in gialloblù. Con Marcandella l’accordo era stato trovato già venerdì, ma per la firma mancavano dei tasselli che il famoso flusso di mercato ha messo al posto giusto. La Fermana cedendo Calderoni al Brindisi ha liberato spazio salariale, e la Vis Pesaro ha preso Nicastro dal Pontedera che prenderà il posto dell’ex Padova nel reparto offensivo. Nell’ottica di Andreatini e Protti, andrà a fare l’ala a destra. Estro e fantasia non gli mancano, bisogna vedere come ha recuperato dalla rottura del crociato dello scorso anno. Quella per Niang invece è una trattativa nata nelle ultime ore. Arriva dalla Pro Vercelli e va a coprire l’esigenza di un centrocampista under, anche se nasce come ala destra. Nato in Senegal ma con cittadinanza italiana, ha racimolato appena 74 minuti nella prima parte di stagione. Il classe 2000 ex Fano partirà dietro nelle gerarchie ma la situazione attuale della rosa fa capire quanto un giocatore in più da inserire nelle rotazioni non fa mai male. Intanto c’è un’altra uscita ufficiale in casa Fermana. I gialloblù interrompono in anticipo il prestito di Biral, arrivato nella scorsa estate dall’Inter insieme a Curatolo. Nota positiva: i soldi dei nerazzurri come contributo per la valorizzazione del giocatore rimarranno a Viale Trento.

Filippo Rocchi