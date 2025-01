"Ringraziamenti ai medici del Murri"

Una storia di buona sanità legata al reparto di gastroenterologia dell’ospedale Murri, diretto da Giampiero Macarri. "Nel 2019 mi è stata diagnosticata la rettocolite ulcerosa, due volte ricoverata presso il reparto di Gastroenterologia ho trovato sempre una equipe fantastica, attenta, sensibile, un colloquio costante, dopo vari tentativi quando oramai avevo perso ogni speranza riescono a trovare ciò che fino ad ora mi consente di vivere una vita più serena. I miei complimenti vanno a tutto il reparto di Gastroentereologia, tutti i dottori dal primo all’ultimo, tutti gli infermieri che durante i due ricoveri mi hanno fatto sentire a casa. Ogni volta un sorriso, un incoraggiamento, insomma quasi fossero per me di famiglia, ad ogni cambio turno un saluto ed un tentativo sempre riuscito di strappare ai pazienti una risata". La donna, del fermano, dal 2020 si sottopone alle infusioni di un farmaco biologico: "Anche qui ogni volta vengo accolta da sorrisi che ti riempiono il cuore, che non ti fanno sentire una semplice paziente, ma una persona considerata a cui vengono rivolte innumerevoli attenzioni, sono talmente tanto sensibili le infermiere da percepire quando sono più dolorante o magari senza forze o anche addirittura dimagrita. E loro mi coprono con le coperte, vengono a controllare come va, scambiano una parola di conforto, insomma anche farmi mettere un ago cannula diventa un piacere. Ed ogni volta sapere che mi sottopongo a questa terapia vuol dire trovare loro a sostenermi e a darmi tanta forza. Da maggio un altro bel regalino di natura cronica, ho modo di conoscere la dottoressa Antonella Farina del reparto Reumatologia, complimenti anche a lei per l’attenzione che mi ha mostrato e soprattutto perché dopo tante visite precedenti riesce a capire di cosa si tratta e cioè fibromialgia. Esprimo tutta la mia gratitudine all’infermiera Nadia, di Terapia del Dolore, che al telefono con una spiccata sensibilità ed empatia percepisce tutto il mio disagio, il dolore e lo sconforto. Il dottor Enrico Maceratini attento a tutto ciò che mi provoca dolore, non lascia nulla al caso, mi prescrive approfondimenti. E’ rincuorante sapere che ci sono medici che si preoccupano per la nostra salute".