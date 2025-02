"Ringraziamenti al dottor D’Orta e al suo staff"

Dopo un lungo ricovero presso il reparto di chirurgia di Fermo, si è spento sabato mattina all’età di 72 anni Basilio Crocetti, ma la famiglia ha voluto rivolgere al dottor Carlo D’Orta e al suo staff un personale ringraziamento.

E’ stata proprio Paola Cuccù, moglie di Basilio sostenuta dai familiari a voler raccontare una storia di umanità che va oltre il puro rapporto fra medico e paziente.

"Per effetto di acciacchi dell’età mio marito – racconta Paola – già da un po’ doveva sottoporti a diversi controlli, purtroppo le sue condizioni sono peggiorate e circa 13 mesi fa è stato ricoverato a Fermo in vari reparti, ma in particolare nel reparto di chirurgia seguito da Carlo D’Orta e dal suo staff.

E’ stato un periodo difficile, ma abbiamo trovato nel dottor D’Orta e nei suoi infermieri, un sopporto che va oltre il semplice rapporto fra un malato e il suo medico. D’Orta ha seguito Basilio con pazienza, professionalità e soprattutto tanta umanità, quasi fosse un suo congiunto e di questo voglio ringraziare a non mio e di tutta la famiglia i valori umani dimostrati dai medici del reparto di chirurgia".

La salma di Basilio Crocetti è stata riconsegnata ai famigliari, e questo vuole essere un semplice ringraziamento per il lavoro svolto dai medici.

a.c.