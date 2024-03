"Ringrazio i reparti di Rianimazione e di Malattie infettive del Murri"

Capita spesso che le componenti umane, soprattutto quando qualcuno si sente più fragile, magari a causa di una malattia, svolgano una funzione determinante nel seguire un percorso di cura che porta alla guarigione. Un elemento che sottolinea ancora una volta il valore professionale e quei legami di rispetto e sensibilità che lega il paziente al medico. Questa è la storia di Cheti Ercoli di Grottazzolina, che ha dovuto affrontare un percorso di cure molto delicato che si è concluso positivamente. Per questi motivi proprio la cittadina grottese ha voluto rivolgere un pensiero ai medici che hanno seguito il suo percorso insieme a tutto lo staff dell’ospedale Murri di Fermo. "A seguito del mio ricovero dovuto a gravi conseguenza neurologiche post influenzali – racconta Cheti Ercoli, che oggi vive una rinnovata serenità - volevo personalmente ringraziare i reparti di Rianimazione e di Malattie infettive del Murri di Fermo in particolare la dottoressa Cola e il dottore Amadio e tutto lo staff per la professionalità, la gentilezza e la dedizione manifestata sulla risoluzione del mio caso". Un bell’esempio della sanità ma anche della riconoscenza che arriva proprio alla vigilia della Pasqua.