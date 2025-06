"Ringrazio la scuola, custodiremo il ricordo di questi tre anni meravigliosi"

Non c’è niente di facile e di scontato nella vita di Diego, lo sa bene la sua mamma Alessandra che per lui, con un autismo serio, vuole giorni pieni e felici. Diego in questi giorni ha finito la scuola media, ha frequentato la terza all’Isc Ugo Betti e quando è uscito per l’ultima volta da quella porte sono state lacrime per la famiglia e sorrisi per lui: "Ho sentito il bisogno di scrivere alla scuola perché quello che abbiamo vissuto in questi tre anni non era per niente scontato, racconta mamma Alessandra, quando lo abbiamo iscritto alla scuola media abbiamo sperato che avrebbe trovato il suo posto nella società e davvero così è stato. Lui si è messo talmente comodo qui che adesso facciamo fatica a immaginarlo da un’altra parte, in un’altra scuola, con altri amici. Qui Diego ha trovato tante persone che gli hanno voluto bene così com’è, che gli hanno insegnato cose nuove, che hanno creduto in lui, che hanno sempre accolto i suoi modi senza pregiudizi. Da mamma e papà siamo qui con le lacrime agli occhi, a ringraziare tutti, a partire dalla dirigente Annamaria Isidori, a tutti gli insegnanti, i collaboratori, i ragazzi, che hanno permesso che il nostro Diego crescesse in un contesto sano, pieno di valori, riempiendo ogni giorno la sua valigia di ricordi, emozioni incredibili e uniche. Non riusciremo mai ad avere abbastanza parole per far capire cosa significa per una famiglia come la nostra, con un ragazzo speciale come Diego, poter contare su un mondo scolastico così attento e vicino, così amico e accogliente. Custodiremo il ricordo di questi tre anni meravigliosi". Alessandra spiega che per i ragazzi in difficoltà non è sempre facile trovare un contesto adeguato: "Noi tutto questo lo abbiamo trovato, non sentirsi soli anche nelle difficoltà quotidiane è stata la forza che ci ha fatto percorrere questo viaggio con grande soddisfazione e tanto, tanto coraggio. Adesso ci prepariamo ad affrontare la scuola superiore, speriamo di trovare sempre insegnanti e compagni che abbiano voglia di credere in Diego".