Rinnovato l’accordo con ’Il ponte’

Rinnovata la convenzione tra il Comune e l’associazione di volontariato Il Ponte di Fermo: "Il Comune- si legge nel verbale della delibera - riconosce e valorizza la funzione sociale dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove l’autonomo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel settore socio- assistenziale". Considerato che tra l’associazione ed il comune di Porto San Giorgio esiste una proficua e continuativa collaborazione nel campo del sostegno alle fasce deboli della popolazione ed ai soggetti fragili presenti nel territorio, questo ha portato l’amministrazione comunale a rinnovare la collaborazione nel campo del sostegno alle fasce deboli della popolazione e ai soggetti fragili tramite un contributo econominco di 5.300 euro. Il Comune inoltre ha destinato al Ponte anche la somma di 2.388,57, derivata dal gettito del 5 per mille, per la mensa sociale a favore di persone in stato di povertà o limitato reddito, interventi di pronta accoglienza, fornitura di pacchi alimentari, servizio guardaroba e servizi doccia.