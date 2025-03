Rintracciati dai carabinieri dopo i furti

Tre persone denunciate per reati predatori. A Porto San Giorgio i carabinieri hanno identificato l’autrice di un furto perpetrato ai danni dell’attività commerciale ‘Globo’. Si tratta di una 19enne italiana impossessata di prodotti per la cosmesi dal valore complessivo di 150 euro circa. La refurtiva recuperata è stata consegnata al responsabile dell’attività e la ragazza è stata denunciata per furto aggravato.

Analoga circostanza si è verificata a Pedaso, dove i carabinieri hanno identificato e denunciato per furto aggravato un pregiudicato italiano di 59 anni, responsabile del furto di circa 250 litri di gasolio industriale pari ad un valore di circa 400 euro. Le indagini avevano preso il via a seguito della denuncia presentata dal titolare di un’impresa impegnata nella costruzione del gasdotto ‘Ravenna-Chieti’ ed hanno accertato che il 59enne (in orario notturno) aveva danneggiato la rete di recinzione del cantiere ed una volta all’interno era riuscito ad asportare il gasolio.

Il terzo soggetto denunciato è invece un campano di 39 anni. L’uomo si era introdotto di notte in un’abitazione, alla ricerca di preziosi, portando via una katana, alcuni indumenti e l’auto delle vittime, posteggiata sotto casa, usandola per allontanarsi. Proprio a bordo della stessa auto rubata, l’uomo è stato rintracciato, fermato e identificato dai carabinieri.

Paola Pieragostini