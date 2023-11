Rintracciato e arrestato un 74enne bolognese

I carabinieri di Pedaso, durante un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e tratto in arresto un pregiudicato bolognese di 74 anni colpito da un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Ancona. L’uomo doveva espiare una condanna definitiva di 2 mesi e 20 giorni di reclusione, comminata per il reato di tentato furto in concorso commesso il 25 maggio 2017 a Falconara. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa di reclusione di Fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante. I cittadini sono invitati a segnalare eventuali illeciti al numero di emergenza 112 o presso

le sedi dei Comandi stazione sul territorio, partecipando così attivamente alla sicurezza. In tal senso si invitano i cittadini stessi a collaborare, fornendo informazioni utili che possano contribuire alla prevenzione e al contrasto dei reati.