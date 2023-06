Rinviata per maltempo: domani si recupera la marcia a Smerillo

Era stata rinviata per maltempo, ma questa volta ci siamo, si terrà domani 25 giugno con ritrovo alle 9 al terrazzo panoramico di Montefalcone Appennino la tradizionale ‘Marcia della Solidarietà’. La manifestazione giunta alla sua 19° edizione è organizzata dall’associazione missionaria Aloe insieme alle Pro loco e alle amministrazioni di Montefalcone Appennino e Smerillo. Una passeggiata ambientale dai ritmi lenti per godere della natura e ascoltare le testimonianze di missionari nel mondo. La marcia prenderà il via domani alle 9 da Montefalcone Appennino, dopo la colazione e qualche istruzione si percorrerà il sentiero completamente immerso nel bosco che conduce a Smerillo, quindi pranzo al sacco poi si rientrerà e alle 15 nel giardino Tronelli di Montefalcone si terrà la santa messa con la presenza di missionari fermani provenienti dal Benin e dall’Argentina. Sempre al rientro presso l’area del tiro a segno saranno organizzati giochi e animazione per bambini. Il ricavato delle offerte che i partecipanti alla marcia vorranno lasciare, sarà quest’anno interamente destinato al progetto di ‘Alberi per l’Amazzonia’. Per info e prenotazioni 347-0603932.

a.c.