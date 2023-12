Rinviato a giudizio per la spaccata ai danni dell’autoscuola Car

Aveva atteso il momento propizio, poi aveva sfondato la vetrata ed era entrato in azione. Aveva dovuto però fare i conti con i carabinieri, che erano immediatamente piombati sul posto e, nonostante il tentativo di fuga, lo avevano arrestato. In manette era finito un anconetano di 26 anni di origini foggiane, già noto alle forze dell’ordine, che, a conclusione delle indagini è stato rinviato a giudizio. L’uomo dovrà ora comparire davanti la giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di furto aggravato. Il colpo era stato messo a segno la notte del 10 gennaio scorso ai danni dell’autoscuola Car di Porto San Giorgio, in via Montebello, zona piazza Gaslini. Erano da poco passate le due quando il ladro, dopo aver spaccato la vetrata d’ingresso, si era introdotto nei locali dell’autoscuola con un obiettivo ben preciso: la cassa dove era stata depositata una somma di denaro, esattamente 1500 euro. Nel frattempo, però, era scattato l’allarme antifurto e la centrale operativa dell’Arma aveva subito allertato le pattuglie in zona. I militari di Porto San Giorgio avevano raggiunto l’autoscuola in pochi secondi e il 26enne era stato sorpreso mentre si trovava ancora all’interno. Alla vista dei carabinieri, il giovane aveva tentato la fuga ma, con un’azione repentina, i carabinieri erano riusciti a bloccarlo subito dopo, nonostante la resistenza opposta dal malvivente. Il ladro era stato arrestato in flagranza di reato e condotto in caserma. La refurtiva, nel frattempo, era stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, ovvero il titolare dell’autoscuola. Il 26enne anconetano, dopo una notte nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri, era comparso la mattinata seguente davanti al giudice del tribunale di Fermo per l’udienza di convalida dell’arresto per il reato di furto aggravato. Gli investigatori hanno continuato ad indagare per mesi e in modo minuzioso, convinti che a fare da palo al giovane finito a giudizio ci fosse un palo, ma non hanno mai trovato elementi utili per identificare un eventuale complice.

