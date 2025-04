Rinviato il premio ’Sangiorgese dell’anno’

Dal 2016 il direttivo del Gran Goncerto Bandistico città di Porto San Giorgio in collaborazione con il comune ed il patrocinio della regione organizza "Sangiorgese dell’anno". Si tratta di un premio, consegnato inizialmente in occasione di Santa Cecilia e poi durante il concerto di San Giorgio del 23 aprile. Il riconoscimento per il 2025 è stato rinviato a data da destinarsi. Su chi sarà vige il massimo riserbo. Ma ricordiamo brevemente i sangiorgesi dell’anno già passati alla storia della città. Il primo che risale al 2016, fu assegnato al prof Massimo Mazzoni, docente e sassofonista di fama internazionale. Dopo di lui è stata la volta di Alessandro Saba, sangiorgese dell’anno 2017, vice presidente Canali Entertaimment Fox Networks Group. Nel 2018 il premio fu consegnato a Giorgio Olivieri atleta nazionale lancio del martello. Sangiogese dell’anno 2019 fu riconosciuto Don Luigi Valentini sacerdote associazione Condividere missionario in Brasile. Nel 2020 il premio fu annullato per Covid. Si è ricominciato nel 2021 assegnando il riconoscimento alla Croce Azzurra di Porto San Giorgio ente di volontariato distintosi durante l’emergenza sanitaria. Sangiorgese dell’anno 2022 una donna Caterina Botticelli costumista e stilista di fama internazionale. Anche nel 2023 una donna sangiorgese dell’anno Daniela Marilungo presidente banca Merril Lynch ed ex componente CDA Juventus. Il premio 2024 è stato attribuito al prof Emanuele Frontoni professore ordinario di informatica presso UniMC.