Rione Castello, assegnati i lavori per il ’light design’

Dopo aver ottenuto dalla regione Marche il finanziamento di 50.000 euro in seguito alla partecipazione con il progetto “Com’è profondo il mare…” al bando “Light design” per la valorizzazione dei borghi e dei centri storici, l’amministrazione comunale non ha perso tempo e subito, tramite determina del dirigente comunale del settore lavori pubblici, ambiente e demanio e previo accertamento dei fondi regionali conseguiti, ha provveduto all’assegnazione dei lavori relativi all’attuazione del progetto in questione. Consistono nell’allestimento di una nuova illuminazione, di natura artistica, negli spazi di corso Castel San Giorgio nel rione Castello, nel passaggio pedonale che da quest’ultimo conduce sulla strada statale Adriatica, nell’area antistante la chiesa delle Anime Sante e in via Gentili.

Il dirigente comunale di cui sopra, ingegnere Stefano Postacchini, responsabile unico del provvedimento, considerato che l’iniziativa prevede il coinvolgimento di figure ad alta specializzazione nel campo del “light design”, anche nella realizzazione dei lavori di allestimento dell’impianto illuminotecnico e ravvisata la necessità di procedere all’individuazione di una ditta specializzata nel settore ha dato atto della disponibilità della ditta Gruppo SIGI Srl con sede in Rapagnano per l’allestimento delle postazioni illuminotecniche previste dal progetto finanziato, per l’importo di 60.000 euro.

E’ stato possibile attribuire alla stessa i lavori in maniera diretta essendo gli stessi di importo inferiore a 150.000 euro. In realtà “Come è profondo il mare…”, come previsto nel bilancio approvato dal Consiglio comunale è un progetto di complessivi 74.000 euro, di cui 50.000 da sovvenzione regionale, 10.000 da fondazioni bancarie, 10.000 da fondi comunali e 4.000 da contributi di privati. Si tratta di un’opera a cui la nuova amministrazione comunale tiene in maniera particolare.

A detta del sindaco, Valerio Vesprini si tratta di un’iniziativa in grado di mettere insieme tradizione e innnovazione: "I giochi luminosi proiettati sulle facciate degli edifici e i corpi illuminanti che verranno collocati seguono il filone della promozione legata alla tradizione del mare: accompagneranno i visitatori nella parte storica della città dove è presente anche il museo del mare".

Secondo quanto detto dall’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, il progetto dovrà essere funzionale alla valorizzazione di un percorso dello shopping dal mare al rione Castello. La previsione è che i lavori saranno eseguiti nel giro di qualche mese.

Silvio Sebastiani