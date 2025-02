Rione Gessare Cappellette e i pacchi alimentari alle famiglie

Pacchi alimentari donati alle famiglie in difficoltà. Il Comune ringrazia l’associazione Rione Gessare-Cappellette. L’Amministrazione comunale desidera esprimere il proprio sentito ringraziamento all’associazione Rione Gessare Cappellette, che ha recentemente effettuato una generosa donazione di pacchi alimentari che il Comune destinerà alle famiglie che ne hanno bisogno: "La donazione, composta da prodotti alimentari di prima necessità, rappresenta un aiuto concreto che permette di alleviare le difficoltà quotidiane di chi si trova in situazioni di vulnerabilità – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Carlotta Lanciotti - . Nei momenti di incertezza si sente il valore della solidarietà. Grazie al gesto dell’associazione possiamo garantire a molte famiglie un supporto tangibile. La collaborazione, come in questo caso, è essenziale per costruire una comunità più unita e resiliente. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare mettendo in atto ulteriori iniziative per sostenere i cittadini più fragili. Un sentito ringraziamento va quindi a tutti coloro che, con il loro impegno e generosità, contribuiscono a costruire una rete di solidarietà che rafforza il nostro senso di comunità".