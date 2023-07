Rione Paese Vecchio dona al reparto di Oncologia del Murri, un gesto di generosità e sensibilità

Fare festa senza dimenticare chi sta meno bene. È l’idea del direttivo del Rione Paese Vecchio, a Curetta di Servigliano, che ha voluto organizzare una cena da dedicare al reparto di oncologia del Murri. Il primario, Renato Bisonni, era presente alla serata e parla di una meravigliosa iniziativa nella quale tutte le persone del rione hanno dimostrato grande generosità e sensibilità. Presente alla cena anche il sindaco Marco Rotoni, il consigliere provinciale Stefano Pompozzi e tante persone ad ascoltare i consigli che lo stesso Bisonni ha offerto, sul corretto stile di vita da adottare, sui programmi di screening oncologici e gli obiettivi della sua intera equipe, per evitare la malattia o scoprirla sempre prima. A prendere la parola è stata poi la coordinatrice dell’unità operativa complessa Maria Rosaria Borriello che ha illustrato la presa in carico e il momento della cura del paziente oncologico e della sua famiglia in un momento così delicato della loro vita. Al termine della serata il console di Paese Vecchio Giancarlo Ferretti ha donato a nome di tutta la cittadinanza, un quadro con una maglietta con una scritta riassuntiva il tema della serata: "La tua vita diventa migliore solo rendendo migliore quello di qualcun altro". Ha infine elargito a nome del Rione Paese Vecchio anche una somma di denaro che verrà destinata al reparto di Oncologia per rendere il soggiorno degli utenti più confortevole, sostenendo anche l’associazione di volontariato Anpof attiva proprio in corsia.