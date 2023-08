Rioni pronti alla Giostra dell’anello

È il giorno della Giostra dell’anello. Servigliano vive la giornata più lunga e attesa del 55° Torneo cavalleresco di Castel Clementino. Alle 15.30 il corteo si muoverà da piazza Roma e raggiungerà il campo giochi dove, alle 17, prenderà il via l’accesa gara tra i cinque rioni. Ricordiamo l’albo d’oro: comanda Porta Santo Spirito con 18 successi; a seguire Porta Marina e Porta Navarra con 11, Paese Vecchio con 10 e San Marco con 9. ’Giostra dell’anello’ molto incerta, mai come quest’anno. I cavalieri sceglieranno solo pochi istanti prima di scendere in campo il cavallo con cui gareggiare. Queste le possibilità: Cute Babyes o Olaya de Languere per Daniele Scarponi (Paese Vecchio); Tatiana, Aravasa o Luisita per Mario Cavallari (San Marco); Fasmont, Angel Drauwn o Damnatio Memoriae per Nicholas Lionetti (Porta Navarra); Lo Zingaro o Harstwel per Lorenzo Melosso (Porta Marina); Gun jo o Cima at work per Luca Innocenzi (Porta Santo Spirito). L’assenza per infortunio di Massimo Gubbini, a cui tutto il popolo quintanaro invia un affettuoso abbraccio, priva la sfida di un assoluto protagonista. Per sostituirlo Paese Vecchio ha chiamato Daniele Scarponi che non ha certo bisogno di presentazioni: vanta una lunghissima esperienza sia a Foligno sia a Servigliano dove ha primeggiato per ben tre volte con i colori di Porta Marina (2013, 2014 e 2016). Fari puntati su Luca Innocenzi (foto a destra) di Porta Santo Spirito che, superato l’infortunio ad Amelia, si presenta con tutte le carte in regola per regalare il palio a Porta Santo Spirito. Dopo tre anni di rodaggio, il giovane Melosso (foto a sinistra) di Porta Marina è arrivato il momento di dire la sua e di marcare a fuoco il proprio nome anche a Castel Clementino. Attese anche per Nicholas Lionetti di Porta Navarra: cavallo velocissimo e tempi da capogiro. Poi c’è Mario Cavallari di San Marco. Il giovane cavaliere ha fatto grandi progressi.

Alessio Carassai