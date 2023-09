Riparazione di un tubo, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua

La riparazione di un tubo ponte dell’acquedotto del Pescara che registra una perdita importante a Polesio, in provincia di Ascoli Piceno, costringerà la Ciip ad interrompere l’erogazione idrica a partire dalle ore 21 del 3 ottobre fino alle 7 della mattina successiva, 4 ottobre. Un problema che si è registrato durante l’estate, ma per la riparazione Ciip ha deciso di attendere onde evitare disagi all’utenza e in particolare al turismo. Decine e decine di comuni interssati, sia nella provincia picena sia in quella fermana.

Queste le zone interessate. A Fermo via Mazzini, Girfalco, località Ete, Ponte Ete, Ponte Ete - Caldarette, San Biagio, Abbadetta, Pero, Porchia, Torre di Palme, Valle. A Monterubbiano, centro urbano, Rubianello, zona industriale Valdaso, via Sanzio e limitrofe, Camera, Cancello, Scorticapecora, Pero. A Lapedona, Piemarano, Madonna Manù, Pazzaglia, S.P. 35 verso est. A Montottone, centro urbano, via Indaco, San Lorenzo, S.P. 21. E poi il centro urbano di Belmonte Piceno, Moresco, Monte Giberto, Ponzano di Fermo, Monte Vidon Combatte, Petritoli, Grottazzolina. A Santa Vittoria in Matenano, Croce, Critoli, Ponte Maglio e aree limitrofe su Aso, S.P. 42 e aree limitrofe verso Servigliano. A Campofilone, zona Valdaso (ospedale). Ad Altidona, centro urbano, Barbolano, area camping. A Servigliano Curetta, San Pietro, Santa Lucia e zone limitrofe.